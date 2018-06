Randstad werkt aan ’Buienradar arbeidsmarkt’

Dat bleek uit een presentatie over de toekomst van de arbeidsmarkt die de uitzender dinsdag hield.

Randstad beschikt over enorme hoeveelheden data met wereldwijd gemiddeld 355.625.000 profielen in zijn database van kandidaten, die uit 1,6 miljoen vacatures bij 225.000 klanten kunnen kiezen. In combinatie van externe arbeidsmarktinformatie zit de intermediair op goudmijn aan cijfers. Daarmee moet vrij precies te achterhalen zijn waar een potentiële opdrachtgever zit, wat voor arbeidskracht hij op welk moment nodig heeft en hoeveel hij daarvoor zou moeten betalen.

Buienradar

“Mijn beste vrienden zijn tegenwoordig datascientists en analisten”, zegt daarom Walter Schramowski, sales director by Randstads detacheringsdochter Yacht. Het Yacht Insights on Professionals-systeem (YIP) dat het bedrijf ontwikkelde, biedt zijn mensen op postcodenniveau inzicht in hoe ruim of krap de arbeidsmarkt voor een bepaald beroep is en welke vacatures er zijn. Ergens medio volgend jaar hoopt Schramowski uit YIP een soort ‘buienradar voor de arbeidsmarkt’ te hebben ontwikkeld waarin per regio de spanning op de arbeidsmarkt valt uit te lezen.

Andere toepassingen die het Randstadconcern tegenwoordig uit zijn cijfers haalt, helpen de werkmaatschappijen bij het vinden van de beste verkoopkansen, terwijl echt slimme software beter in staat is om geschikte kandidaten op te sporen in de database. Waar oude zoekmachines alleen zochten naar kandidaten die precies het beroep hadden opgegeven dat in de vacature was vermeld, snappen nieuwe algoritmes dat een heftruckchauffeur waarschijnlijk ook over de juiste capaciteiten beschikt voor de vacature van logistiek medewerker.

Kaartenbak

Behalve het matchen van kandidaten aan vacatures worden ook steeds meer andere taken over genomen door apps, terwijl intercedenten daarvoor vroeger naar de telefoon en de kaartenbak grepen. De apps waarmee het concern met zijn flexwerkers communiceert voor planning, urenregistratie en oproepen, worden bij Randstad Student al gebruikt om voorgescreende mensen te werven voor korte klussen, die zich direct voor een opdracht kunnen inroosteren.

Dat past goed bij de doelgroep. “Mensen nemen steeds minder vaak de telefoon op als er een onbekend nummer belt. Ze verwachten ook steeds vaker dat alles meteen real time geregeld is.”

Intercedenten

Voordeel van deze manier van werken, is dat intercedenten veel minder tijd kwijt zijn met het rondbellen en plannen. Maar hoewel een deel van hun taken wordt overgenomen door machines, zal dat volgens Dominique Hermans, ceo van Randstad Nederland, niet ten koste gaan van het aantal intercedenten op de populatie van flexwerkers bij Randstad,. “Intercedenten hebben meer tijd om gesprekken aan te gaan op de werkvloer, waarmee je bijvoorbeeld het ziekteverzuim kunt terugbrengen. Daarmee valt nog genoeg waarde toe te voegen.”

Hoewel Hermans er ook over denkt een deel van de intake te doen door middel van een soort arbeidsmarktwaardescan via internet, hoeft niemand bang te zijn dat Randstad binnenkort flexwerkers plaatst zonder ze ooit zelf gezien te hebben, zegt chief information officer Frank Coster. “Voor de technologie is het geen probleem om al die stukjes aan elkaar te plakken. Maar de regelgeving verplicht ons de mensen te zien bij hun identificatie. En je moet je afvragen of je het moet willen. Wat ons betreft is dat niet het geval.”