HP kondigt groot aandeleninkoopprogramma aan

Verder werd de winstverwachting voor het lopende gebroken boekjaar naar boven bijgesteld, waarbij nog dieper in de kosten wordt gesneden vooral door banenverlies. In oktober gaf HP aan voor 5 miljard dollar eigen aandelen in te gaan kopen. In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar zakte de omzet licht tot 14,6 miljard dollar op jaarbasis. De nettowinst bedroeg 678 miljoen dollar tegen 803 miljoen dollar een jaar eerder.

HP is bereid met Xerox te praten over een deal, maar wel op eigen voorwaarden. Vorige week werd bekend dat HP een beschermingsconstructie opgeworpen tegen een vijandige overname door Xerox, dat onlangs zijn bod op HP verhoogde. Dat bod is nog steeds onvoldoende, aldus HP.