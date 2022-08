Beursblog: AEX opent vlak, Heineken achteruit op zwakkere outlook

Amsterdam - De AEX is maandag een fractie lager van start gegaan, met rentegevoelige fondsen Unibail, Aegon en NN aan kop naast Just Eat. Heineken gaat terug op zwakkere vooruitzichten. Beurzen in Azië zijn maandag vlak tot licht hoger gesloten, de futures voor de opening in New York staan zo’n half procent in het rood.