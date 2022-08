Beursblog: techaandelen zetten AEX op winstje

Amsterdam - De AEX pakt maandagmiddag kleine winst. Met techfondsen aan kop naast Just Eat Takeaway in de AEX, noteert onderin Signify. Heineken gaat terug op zwakkere vooruitzichten, Signify blijft bloeden. Elders in Europa staan indices iets in de plus. De futures voor de opening in New York staan zo’n half procent in het rood.