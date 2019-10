Ordina groeit fors

De groei was net als vorig kwartaal het sterkst in België, waar de omzet met 9,5% steeg naar €27,4 miljoen. In Nederland groeide de omzet 4%. Verdeeld over de sectoren, kwam de groei vooral uit de zorg, waar Ordina 16,4% meer verdiende en de Overheid (+9,4%). Dat in de sector Industrie nog 1% groei werd geboekt was volgens Ordina te danken aan éen sterke performance’ in België. In Nederland zwakte de omzet af. In de financiële sector bedroeg de groei 2,6%.

„In Nederland zijn we opnieuw gegroeid in de sectoren overheid en financiële dienstverlening”, zei bestuursvoorzitter Jo Maes donderdagochtend in een toelichting. „In België/Luxemburg presteren we vooral sterk in de industrie, financiële dienstverlening en zorg. Ook de uitbreiding van onze activiteiten in Wallonië zorgt voor aanhoudende groei.

Extra werkdag

Maes verklaarde de forse groei bij de overheid vooral uit ’de ambitieuze digitaliseringsagenda’s van de overheid, zowel in Nederland als in België en Luxemburg’. In de zorg profiteerde Ordina van contracten met farmaceutische bedrijven, terwijl ook banken meer investeerden in automatisering, onder andere door toegenomen regelgeving rond witwassen. „In de industrie zie je wel plekken waar men wat voorzichtiger aan het worden is. Het zal niet verbazen dat het dan om takken als de automotive gaat.”

Een extra werkdag ten opzichte van vorig jaar droeg €1,3 miljoen aan omzet en €1,0 miljoen aan het EBITDA-bedrijfsresultaat bij.