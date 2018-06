Verkoop Hema mislukt

De Belgen vinden dat ze hun grootse plannen voor e-commerce niet kunnen uitvoeren zolang franchisenemers een aanzienlijk deel van de winst uit onlineverkopen opeisen, en trekken de stekker uit de onderhandelingen. Dat zeggen bronnen rondom de onderhandelingen.

De franchisecontracten zijn totaal niet meer uitgerust voor de huidige tijd. Volgens ingewijden wordt een product dat de Hema via het internet verkoopt, voor een flink deel toegewezen aan de winkel die in het postcodegebied van de koper ligt. Daardoor is, volgens bronnen, „een Hema-webshop volgens het businessplan van Core Equity vrijwel niet winstgevend te maken.”

Klap voor Lion Capital

Het afbreken van de gesprekken is een enorme klap voor eigenaar Lion Capital. Het is al de derde keer dat een overname mislukt. Deze keer waren beide partijen er echt dichtbij, zeggen ingewijden.

