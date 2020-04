ING gaat QR-fraude toch compenseren

Rekeninghouders die ooit in deze oplichting zijn getrapt krijgen deze week een brief van ING. Hierin kondigt de bank aan hen financieel te compenseren, ook met terugwerkende kracht. De compensatie moet eveneens deze week op hun rekening staan.

ING kwam het afgelopen jaar in het nieuws door een rondgaande truc met nepveiligcodes. Klanten dachten via het scannen van een zogenoemde QR-code een betaling te verrichten, maar stuurden in werkelijkheid een goedkeuring door om de Mobiel Bankieren App van ING op een andere telefoon te installeren. Fraudeurs konden vervolgens de rekening plunderen.

ING wilde gedupeerden aanvankelijk niet tegemoetkomen omdat zij bij het invoeren van hun veiligheidscode op de app hadden moeten zien dat het geen betaling betrof. De bank ging klanten hiervoor actief waarschuwen. Na een forse daling van het aantal incidenten zegt ING de afgelopen twee maanden echter een nieuwe stijging waar te nemen. „Het lijkt er op dat er een groep oplichters zeer actief is en hier misbruik van maakt”, concludeert de bank.

Naast het uitkering van een schadevergoeding trekt ING ook de stekker uit deze manier van het installeren van de app van de bank op een tweede toestel: „Dit om nieuwe slachtoffers te voorkomen en klanten te beschermen tegen deze oplichters.”