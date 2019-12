Meer zorg aan huis, minder in verpleeghuis

Ⓒ ANP

Het aantal Nederlanders dat gebruikmaakt van langdurige zorg is tussen 2015 en 2018 met 5% gestegen naar 278.100. Vooral in de thuissituatie wordt meer zorg geboden aan mensen met een verstandelijke handicap of dementie. Deze groep groeide van 64.800 naar 79.700, meldt het CBS woensdag.