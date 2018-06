ING-baas: Salarisrel was niet leuk

ING-topman Ralph Hamers Ⓒ © Dijkstra b.v.

ING-topman Ralph Hamers betreurt de ophef die begin dit jaar is ontstaan over zijn gewraakte salarisverhoging. Dat zegt Hamers woensdag in een uitgebreid interview met De Financiële Telegraaf. Na grote maatschappelijk onrust trok ING de salarissprong voor de topman in maart in.