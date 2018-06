Novisource: kwartaalprestaties vallen tegen

Novisource kondigde verder aan de verkoop van de in Novisource en Opdion Services ondergebrachte consultancy-activiteiten te staken. Momenteel wordt bekeken in welke vorm deze activiteiten zullen worden voortgezet. Daarbij kijkt de onderneming ook ,,naar het onderbrengen van de activiteiten in een niet-beursgenoteerd vehikel''.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik