Facebook bevestigt delen data met Chinezen

Facebook moest onlangs al toegeven dat meer dan zestig makers van mobiele telefoons en tablets toegang hadden tot informatie van Facebook-gebruikers en hun vrienden. Die informatie gaf Facebook om, in een tijd voordat het sociale netwerk eigen apps voor iOS en Android had, toch op zo veel mogelijk telefoons aanwezig te zijn. Facebook stelt nu dat het al bezig is deze overeenkomsten te beëindigen.

Onder de bedrijven was Huawei, dat door de Verenigde Staten wordt gezien als een mogelijk gevaar voor de staatsveiligheid. Volgens Facebook zijn de data alleen op telefoons van dat bedrijf terechtgekomen en niet op servers. Ook Lenovo, OPPO en TCL hadden toegang tot de gegevens, maar die bedrijven worden niet met dezelfde argusogen bekeken als Huawei.

