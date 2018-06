Beursupdate: herstel bij banken op lager Damrak

De AEX-index sloot 0,1% lager op 562,2 punten. De Midkap noteerde 0,4% in de plus op 805,6 punten.

„Er zit op de beurs vandaag niet echt een lijn in”, zei Hans de Jonge van Bank Degroof Petercam eerder op de dag. „Het zijn vooral individuele bewegingen die je ziet. De banken gaan wel redelijk nadat ze gisteren een moeilijke dag hadden vanwege de problemen in Italië.”

Beleggers namen nauwelijks grote posities in, voorafgaand aan de G7-top later deze week en de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un volgende week.

Verder was het er het bericht dat ECB-president Mario Draghi zich volgende week donderdag naar verwachting gaat uitlaten over het afbouwen van het opkoopprogramma. De centrale bank koopt tot en met september maandelijks voor €30 miljard aan obligaties op. De grote vraag is hoe het opkoopprogramma wordt voortgezet en wanneer het eindigt.

De beurs van Frankfurt won 0,2%, terwijl Londen 0,3% steeg. Parijs verloor 0,1%.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,4% in het groen. In New York noteerde de Dow Jones-index 0,6% hoger ten tijde van het Europese slot.

Op het Damrak ging staalfabrikant ArcelorMittal aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 2,8%.

ASML steeg 1%. De chipmachinefabrikant was daarmee voor de tweede achtereenvolgende dag in trek bij beleggers. ASML won dinsdag bijna 3% dankzij positieve verwachtingen voor de technologiesector.

Supermarktconcern Ahold kreeg er 0,9% bij.

ABN Amro steeg 0,9%, ING kreeg er 0,5% bij. Gisteren daalden ze nog 2,1% respectievelijk 1,6%.

KPN steeg 0,1% ondanks een adviesverlaging van AlphaValue van ’kopen’ naar ’toevoegen’.

Levens- en schoonmaakmiddelenconcern Unilever (-2%) en bierbrouwer Heineken (-1,9%) waren de grootste verliezers onder de hoofdfondsen. „Dit zijn defensieve aandelen ’pur sang’. Het lijkt er dus op dat beleggers vandaag wat offensiever bezig zijn”, concludeerde Hans de Jonge van Degroof Petercam.

De Midkap werd aangevoerd door kunstmestbedrijf OCI met een winst van 3,1%.

ASMI kreeg er 1,7% bij. De toeleverancier aan de chipindustrie kondigde aan tot €250 miljoen aan eigen aandelen te willen inkopen. Het bedrijf boort daarvoor een deel van de opbrengsten aan van de eerdere verkoop van een belang van 9% in het Aziatische ASMPT.

Ingenieurskantoor Arcadis was de grootste daler onder de Midkappers met een verlies van 2,4%.

De lokaal genoteerde investeringsmaatschappij Value8 ziet financieel directeur Remko Herschel per 1 augustus vertrekken. Hij wil meer tijd besteden aan zijn eigen bedrijven. Verder wil Value8 oud-minister Roelf de Boer benoemen tot lid van de raad van commissarissen. Als de aandeelhouders ermee instemmen, neemt hij de voorzittershamer over van Jaap van Duijn. Het aandeel Value8 daalde 4,1%.

Novisource (-9,5%) kwam met een handelsupdate in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering. De beursgenoteerde aanbieder van interim-professionals liet weten dat de prestaties in het eerste kwartaal tegenvallen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.