’Vluchtende Ghosn liep bijna premier Japan tegen het lijf’

Dat schrijft persbureau Bloomberg op gezag van de Japanse publieke omroep NHK. Ghosn wist uiteindelijk in een grote kist Japan te ontvluchten, tegen de regels van zijn huisarrest in, en houdt woensdagmiddag een persconferentie in Beiroet.

Dan zal de gevallen Nissan-topman waarschijnlijk flink van leer trekken tegen zijn oude werkgever. Ghosn wordt er in Japan onder meer van beschuldigd belasting te hebben ontdoken, maar ook van het misbruiken van bedrijfsmiddelen. Zo zouden zijn vier kinderen op kosten van Nissan aan elite-universiteiten hebben gestudeerd, gebruikte Ghosn ook geld van Nissan om het carnaval in Rio de Janeiro mee te maken, en betaalde Nissan ongewild mee aan de tweede bruiloft van de topman, op het Franse kasteel Versailles.

Het onderzoek van Nissan was echter „onvolledig en bevooroordeeld”, hebben Ghosns advocaten al laten weten. Het autobedrijf heeft de topman onder meer nooit geconfronteerd met het bewijs van de fraude, aldus de raadsmannen.

De Financial Times schrijft dat Ghosn liever in Libanon berecht wordt. Hij is in het land waar hij opgroeide weinig minder dan een nationale held, onder meer vanwege het oplappen van Nissan en Renault. De ex-topman hoopt dat justitie en de rechters hem daar beter gezind zijn dan in Japan.

