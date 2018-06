Column: Zware weerstand AEX op 572,80

Visie technische analyse: Het huidige zeer kortetermijnherstel startte een week geleden bij de 550,40. Met een intradaytop gisteren bij 566 werd de dubbele jaartop op 7 punten na alweer bereikt. Hiermee werden de tussenliggende weerstanden bij 564 en 565,30 intraday kortstondig doorbroken. Er werd uiteindelijk wel een grote shooting star gevormd op de daggrafiek, een potentieel toppatroon. Maar zoals eerder vermeld, is het vervolg na de vorming van een toppatroon van belang. Dit betekent dat de AEX binnen enkele dagen onder de bodem van gisteren terecht moet komen om het potentiele toppatroon te valideren. Deze intradaybodem ligt bij 560,90.

Om de volgende fase in de huidige correctieve fase in het korte termijnbeeld voort te zetten, moet zelfs de 550,40 neerwaarts worden gebroken. Hier ligt een belangrijke korte termijnsteun. Deze steun wordt gevormd door de bodems van eind april en de bodem van vorige week. Dit is tevens de neklijn van een groter toppatroon, een hoofd-schouderpatroon. Dit potentiele toppatroon wordt pas geactiveerd onder de 550,40. Dit patroon startte eind april tijdens de tijdelijke consolidatiefase van destijds. In die periode vond een onderbreking plaats van de krachtige opgaande trendmatigheid sinds eind maart. De ondergrens van deze consolidatiefase lag destijds bij de 548,60 – 550,40. Een neerwaartse doorbraak hieronder zou een krachtige neerwaartse vervolgbeweging kunnen opstarten.

Vergelijking met topvormingsproces in 2015

Het topvormingsproces dat dit jaar plaatsvindt, lijkt sterk op het proces dat in 2015 plaatsvond. Ook toen werd een dubbele toppenzone gevormd bij 505 – 510 met ongeveer 5 maanden ertussen. Tussendoor vond een forsere correctie plaats. Dit topvormingsproces vond destijds plaats na een krachtige en langere stijgende trend. Ook nu zien we de vorming van een dubbele top bij 572,80 waar ongeveer 5 maanden tussen zitten. Tussen deze toppen vond een vrije val beweging plaats van precies 10%. De eerste 2 herstelbewegingen stokten nog bij de zone 539,75 – 541, maar de 3e herstelbeweging brak hierboven waarna de krachtige opwaartse weg werd vervolg tot aan de recente hertest van de jaartop bij 572,80. Toch is de technische situatie tijdens de vorming van deze toppen anders. De januari-top werd gevormd in een omgeving van een intacte stijgende middellangetermijntrend. Wel zagen we toen al in veel indices een zogenoemde blow-off beweging. Dit zijn vaak de laatste en zeer steil opgaande kortetermijnbewegingen.

Na de vorming van de top werd al snel de sinds februari 2016 stijgende bodemlijn neerwaarts gebroken, wat het einde betekende van de 2 jaar durende krachtige opgaande trend. Een trend die gepaard ging met een beperkt aantal kleine tussentijdse correctieve tegenreacties van 5% tot 6%. De recente top werd in een andere omgeving gevormd. De middellangetermijntrend is dalend ondanks de hertest van de jaartop. Ook is deze krachtige herstelbeweging te zien als terugtest naar de voormalige stijgende en 2 jaar durende bodemlijn. Deze is inmiddels bij 585 te vinden. Een opwaartse doorbraak door de jaartop zou dus nog en precieze hertest kunnen bewerkstelligen, maar deze kans is beperkt. Als we overigens kijken naar de candlesticks dan zien we bij de jaartoppen grote toppatronen. In januari werd een bearish engulfing op de maandgrafiek gevormd. De recente hertest zorgde op de maandgrafiek in mei voor een shooting star en op de weekgrafiek voor een dark cloud cover. Deze toppatronen zijn allen nog intact.

Zware weerstand bij 572,80

Als we verder kijken naar de technische indicatoren dan zagen we recent een hertest van de toppen van het afgelopen jaar. Hierna volgde in de MACD een neerwaartse crossing en in de RSI een doorbraak onder de stijgende bodemlijn. Ook de belangrijkste intermarktindicatoren hebben de afgelopen anderhalve maand een forse correctie doorgemaakt. Dit geldt voor de eurodollar evenals voor de 10-jaars rente. Beiden lijken in de afgelopen week bij een belangrijke steun een krachtige omkeer te hebben gevormd en de opwaartse ruimte is aanzienlijk in deze intermarktindicatoren. Weerstand in het kortetermijnbeeld blijft aanwezig bij de 564 en daarboven bij de dubbele jaartop van 572,80. Een structurele opwaartse doorbraak maakt ruimte vrij richting de horizontale weerstand van 579,50 tot mogelijk de genoemde voormalige stijgende bodemlijn van nu 585.

Aan de onderkant moeten we alert blijven op een plotselinge verdere verslechtering. Ik verwacht dat de kans groot is na de recente doorbraak onder de sinds 23 maart stijgende bodemlijn dat de top is gezet en de neerwaartse weg ondanks het krachtige zeerkortetermijnherstel weer wordt voortgezet. Er is een groot hoofd-schouderpatroon in de maak, maar daarvoor moet dus wel de zone 548,60 – 550,40 worden gebroken. Dit is tevens de eerste belangrijk steunzone. Daarboven liggen nog de 557,50 en het oplopende 50-daags gemiddelde bij 552. Onder de genoemde steunzone kan een verdere neerwaartse versnelling worden gestart richting de 541 en lager in de komende weken.