Ondanks accijnsverlaging: benzineprijs terug op recordniveau

Dat blijkt uit een overzicht van de adviesprijzen voor brandstof door consumentencollectief United Consumers. De meeste tankstations, vooral die die niet aan de snelweg liggen, vragen wel lagere prijzen dan deze adviesprijzen.

Verder opgelopen

In vergelijking met vrijdag zijn de prijzen voor diesel en benzine zaterdag nog verder opgelopen. Voor een liter diesel is de gemiddelde adviesprijs nu €2,18 en voor lpg €1,27.

In maart besloot minister Kaag de accijns op brandstof te verlagen. Dit is een tijdelijke maatregel tot 31 december 2022. Als ze dit niet had gedaan, was de adviesprijs voor een liter benzine nu €2,67, voor diesel €2,29 en voor lpg €1,31.

Door de hoge benzineprijzen kiezen veel automobilisten in de grensregio ervoor hun tank in het buitenland vol te gooien. In Duitsland was benzine afgelopen week bijvoorbeeld tot wel 40 cent goedkoper dan in Nederland, maar koopjesjagers moeten wel opletten. De prijs kan verschillende keren op een dag worden aangepast, afhankelijk van de drukte.