Topman energieagentschap waarschuwt voor energietekorten

Hij stelt dat Europa deze winter geluk heeft gehad vanwege het milde weer, waardoor er minder vraag was naar gas. Daarnaast was er ook minder vraag vanuit China als gevolg van een afgezwakte economie. Dat is voor het eerst in veertig jaar.

„Voor deze winter kunnen we stellen dat er geen problemen meer zijn. Als er geen verrassingen op het laatste moment opdoen zouden we er goed doorheen moeten komen. Maar de vraag is, wat gebeurt er volgende winter”, zegt Birol tegen persbureau Reuters. Volgens hem is er slechts een klein economische herstel in China nodig om te zorgen voor een enorme extra vraag naar gas.

Het mogelijke gastekort voor komende winter zal waarschijnlijk de prijzen weer opdrijven. De laatste maanden daalden de gasprijzen juist hard. Volgens Birol is het niet goed om nu ontspannen achterover te gaan leunen. De IEA-baas gaf vorige maand al aan dat sommige overheden in Europa te optimistisch zijn gestemd over de huidige situatie op de gasmarkt dankzij het milde winterweer. Het blijft volgens Birol belangrijk zo veel mogelijk gas te besparen.