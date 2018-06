Bitcoin werkt averij bij weekstart bijna weg

Op beursplatform Coindesk ging de digitale munt rond 10.00 uur (Nederlandse tijd) 0,1% omhoog tot $7626,13 na vanaf dinsdagavond al de weg omhoog te hebben gevonden.

Voor beleggers in de bitcoin is er dit jaar vooralsnog reden tot pessimisme vanwege de stevige neergang van de digitale munt in vergelijking met de stand van begin 2018.

Eind vorig jaar kon de vlag nog uit met een sprint omhoog van de bitcoin naar een voorlopig hoogtepunt van ruim boven de $19.000.