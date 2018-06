KLM-baas krijgt steun voor hoogste functie holding Air France KLM

Elbers stelde vervolgens dat deze beslissing aan het bestuur van Air France KLM is. Het plan is dat de nieuwe leider van de luchtvaartcombinatie in september benoemd zou moeten zijn, maar Elbers herhaalde dat niet bij de conferentie. De Franse top van Air France KLM schitterde door afwezigheid op conferentie. Zo ontbraken ‘acting’ ceo Frederic Gagey en topman van Air France Terner. Desgevraagd zei Elbers dat dit volgens afspraken in het ‘collegiale’ bestuur gegaan is.

Insiders gaan nog steeds uit van een een Fransman aan de top. Barbara Dalibard, de topvrouw van IT-bedrijf SITA, ontkende haar kandidatuur tegenover deze krant in Sydney. Zij heeft een groot netwerk in de luchtvaart omdat SITA onder meer inchecksystemen levert. Ook KLM is een grote klant.

Air France, de zuster van KLM wordt geteisterd door onwillige vakbonden, in de afgelopen maanden werd al 15 dagen gestaakt. Het is de vraag de aanstelling van Elbers het probleem met de Franse vakbonden op gaat lossen en wat de prijs zal zijn om deze functie te krijgen. De ogen van de holding zijn al jaren gericht op onder meer de goedgevulde kas van KLM, die deze nu zelfstandig beheert. Dit leidde een paar jaar geleden tot een groot conflict tussen de Nederlanders en de Franse top.