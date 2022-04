Premium Het beste van De Telegraaf

Juriste Pauline van der Meer Mohr wordt ’old boy’ nummer één

Door Edwin van der Schoot

AMSTERDAM - Een indrukwekkende serie commissariaten en nevenfuncties had ze al. En daar komen de komende weken nog eens drie bij. Pauline van der Meer Mohr wordt niet alleen voorzitter van de raad van commissarissen bij ASM International, maar ook toezichthouder bij Nationale Nederlanden (NN) en Ahold Delhaize. Of ze ook was gekozen als ze Paul had geheten, in plaats van Pauline? „Ja, zeker.”