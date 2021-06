Verhuurder moet ’communitykosten’ terugbetalen

In de complexen in Zuidoost en West verhuurt Change=Amsterdam zo’n 1100 zelfstandige studio’s. De gebouwen hebben gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een gezamenlijke woonkamer, waarvoor de huurders verplicht een aparte overeenkomst moesten ondertekenen. Volgens de verhuurder hoort dit bij het concept, waarin „werken, wonen, leren, leven, zorg en veiligheid” samengaan. Ook is er een speciaal aangestelde communitymanager actief in de panden.

Onredelijk

De huurders vinden de extra kosten onredelijk en stapten naar de rechter. Die stelt ze nu in het gelijk. De verhuurder mag de kosten volgens de wet niet apart in rekening brengen. De geleverde zaken en diensten in de community-overeenkomst moeten volgens de rechter onderdeel zijn van de in rekening gebrachte reguliere huur- en servicekosten.

Hoewel de rechter Change=Amsterdam niet van kwade opzet beschuldigt, kunnen door deze werkwijze kosten worden onttrokken aan de mogelijkheid tot toetsing door de huurcommissie. „De wetgever heeft dit nu juist willen tegengaan.” Daarom moet het bedrijf alle geïnde kosten aan de huurders terugbetalen.