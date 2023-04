Veel apparaten nog zonder deugdelijk energielabel, vooral witgoed

De waakhond onderzocht sinds vorig jaar liefst 15.000 apparaten van zowel fysieke als online winkels. Het overgrote deel was wel in orde. In 87% van de gevallen bleek het energielabel correct qua inhoud en plaatsing.

Bij 1900 exemplaren - 8% van de onderzochte apparaten - ontbrak het verplichte label echter helemaal. In andere gevallen was sprake van een oud label, een label op de verkeerde plek of een label met onjuiste informatie.

Airco’s

„De meeste tekortkomingen zijn aangetroffen op airco’s, wasmachines, afwasmachines en koel- en vriesapparaten”, aldus de inspecteurs. Dit jaar volgen herinspecties, kondigt de dienst aan. Er komt ook een onderzoek waarom de naleving van de regels uitblijft.

Producenten en winkeliers zijn sinds 1996 wettelijk verplicht een energielabel op elektrische huishoudelijke apparatuur te plaatsen, om zo de consument te helpen die een energiezuinig product wil hebben. Twee jaar geleden is het label vernieuwd. Voor een aantal productengroepen zijn plussen (zoals A+,A++, A+++) nu niet meer toegestaan.

Niet op orde

„Een opvallend resultaat” uit het onderzoek, zoals de NVWA het noemt, is dat de meerderheid van de 300 onderzochte winkels de zaken niet volledig op orde heeft. Bij bijna 80% van de fysieke winkels zijn tekortkomingen geconstateerd en bij internetwinkels lag dit percentage op 85%. De NVWA laat weten dat alle ondernemers te horen hebben gekregen wat er mis is en aan welke eisen zij moeten voldoen.

Het is een Europese verplichting dat lidstaten controleren of bedrijven zich aan de energielabels houden. Wanneer consumenten een product aantreffen zonder energielabel, dan kunnen ze dit melden bij de NVWA.