Premium Het beste van De Telegraaf

Column: door jarenlang overheidsbeleid is er nu een tekort aan vaklui

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Het aantal neemt nu iets af, maar in het derde kwartaal van dit jaar waren er op de arbeidsmarkt nog steeds 450.000 vacatures, 165.000 meer dan er voor corona waren. Tegelijkertijd zijn er 365.000 werklozen. Een jaar lang verkeren we nu in de historisch bijzondere situatie dat er meer vacatures dan werklozen zijn. In de jaren zestig van de vorige eeuw was dat heel normaal, maar sinds 1971 was het niet meer voorgekomen.