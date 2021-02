Zelf sterrenmaaltijd op bord toveren in lockdown

VROUW magazine

Antwerpse ballen voor bij lentekriebels

Culi-expert Marjolein: „Ja, natuurlijk is Valentijnsdag een commercieel feestje dat is overgewaaid uit Amerika. Maar maakt dat iets uit? Het is februari; het duurt nog een maand voordat het lente wordt. Ik zeg: vieren wat je vieren kan! Alles is een goede reden om weer eens de slingers op te hangen....