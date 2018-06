Knot: ECB moet stoppen met stimuleren

‘Met de meeste marktvorsers vind ik het daarom in de rede liggen om spoedig het einde van de netto obligatie-aankopen aan te kondigen’, aldus Knot. De ECB koopt maandelijks voor €30 miljard aan staatsobligaties en andere obligaties. Knot is daar altijd kritisch over geweest.

‘Het feit dat de economische activiteit in het eerste kwartaal iets is afgevlakt tot een meer houdbaar groeitempo wijst eigenlijk vooral op het rijpe karakter van de huidige opgang;, aldus Knot in de Kamer. ‘Na vier jaren van onafgebroken inhaalgroei is sprake van een inflatiebeeld in lijn met onze definitie van prijsstabiliteit, een inflatie beneden maar dichtbij 2% op de middellange termijn. Dit inflatiebeeld is al langere tijd stabiel en leunt ook steeds minder op de monetaire beleidsimpulsen.’

Afbouwen

Volgens de DNB-president is er geen enkele reden meer om maandelijks staatsobligaties te blijven kopen. Binnen de ECB heeft dit stimuleringsprogramma steeds voor spanningen gezorgd. Formeel loopt het programma tot september van dit jaar, maar de ECB-bestuur moet nog beslissen of en hoe het programma wordt afgebouwd.

Statistisch bureau Eurostat maakte onlangs bekend dat de inflatie in de eurozone is uitgekomen op 1,9%. Dat is precies in lijn met het ECB-doel. Die gestegen inflatie is echter grotendeels toe te schrijven aan incidentele factoren, voornamelijk de stijgende energieprijzen.

Hoofdeconoom Peter Praet van de ECB hintte in een toespraak ook op het beëindigen van het opkoopprogramma: ’Volgende week zal het bestuur moeten beoordelen of de vooruitgang tot nu toe voldoende was om een geleidelijke afwikkeling van onze netto-aankopen te rechtvaardigen’, aldus de Belgische ECB-bestuurder. ’Bij zijn beoordeling zal het de onderliggende kracht van de economie van het eurogebied en de doorwerking naar loon- en prijsvorming.’