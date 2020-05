Rechtszaak om spaartaks: ’Box 3 is diefstal’

„Wij roepen alle drie miljoen belastingbetalers die vermogensrendementsheffing betalen op om mee te doen”, zegt BvB-voorzitter Jurgen de Vries. De spaarrentes zijn voor hoge bedragen bij veel banken al nul of zelfs negatief.

Box 3

Het gaat de bond om de vermogensrendementsheffing, dus de belasting over spaargeld en beleggingen in box 3. De Hoge Raad heeft in 2019 al geconcludeerd dat meer belasting betalen dan je rente krijgt gelijkstaat aan diefstal.

Tussen 2013 en 2016 werden spaarders namelijk veel meer belast dan zij aan rendement behaalden.

Rendement

Je betaalt een derde van je rendement aan de Belastingdienst. De overheid ging er tot 2017 vanuit dat het rendement 4% was, wat veel meer was dan mensen daadwerkelijk ontvingen.

Toch bleven zij belasting betalen over die nooit behaalde 4% aan rendement. De Vries: „In sommige gevallen gaat het om 3-400 procent meer belasting dat je betaalt dan dat je rendement ontvangt.”

In 2017 is de belastingheffing aangepast, maar dat was niet voldoende. Het fictieve rendement is minder naar beneden geschaald dan nodig om te voldoen aan de werkelijkheid. De bond is bezig met een rechtszaak over de jaren 2017, 2018, en 2019.

2022

„Er was een voornemen om met een nieuw wetsvoorstel te komen, maar dat is niet doorgegaan”, zegt De Vries. „Nu weten we het niet. Wij willen belasting hebben op vermogen die alleen maar werkelijk rendement belast. Zolang dat niet gebeurt kunnen wij niks anders dan daarvoor te pleiten. Dan zijn wij dus genoodzaakt om te procederen. Dat doe ik niet voor mijn plezier.”

Er zijn in 2020 al tienduizenden belastingbetalers die bezwaar hebben gemaakt tegen de definitieve aangifte, laat de Bond van Belastingbetalers weten. „Als ze bezwaar maken, dan zijn hun rechten vastgesteld. Ze liften dan gratis en voor niets mee op onze procedure. Als je geen bezwaar maken kun je ook geen aanspraak maken op een positieve uitkomst.”