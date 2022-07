’Goedkopere zuivel in trek bij klant in supermarkt’

Premium Financieel

’We zitten niet in voedselcrisis, maar in crisis van voedselprijzen’

De wereldwijde jacht op granen blijft sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne aanhouden en leidt in grote delen van de wereld tot vreselijke honger. Er is echter helemaal geen tekort, stellen onderzoekers Siemen van Berkum en Bart de Steenhuijsen Piters van Wageningen University & Research. ...