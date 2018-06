Onbezorgd op reis: de vakantie-checklist

Budgetvoorlichter Nibud heeft meerdere tips om het kostenplaatje van je vakantie goed in de steigers te zetten en te voorkomen dat je ter plekke zoveel geld uitgeeft dat je de rest van de maand thuis op een houtje moet bijten.

Richtbedrag

Kijk hoeveel geld je ongeveer beschikbaar hebt voor je dagelijkse uitgaven en deel dat door het aantal dagen dat je op vakantie bent. Zo kun je voor jezelf een richtbedrag afspreken dat je elke dag uitgeeft en houd je ook nog genoeg over na thuiskomst. In augustus gaat er namelijk vaak ook nog veel geld uit voor schoolspullen.

Praktische zaken

Zorg dat je vooraf ook geld reserveert voor uitgaven die je voor de vakantie al moet doen. Moet de auto, caravan of vouwwagen voor de lange trip nog eens langs de garage? Is de tent van uw kinderen niet aan vervanging toe? Heeft iedereen nog passende badkleding of wandelschoenen?

Boek op tijd

Het Nibud adviseert mensen om in januari en juli vluchten te boeken. Dan is de nieuwe dienstregeling van luchtvaartmaatschappijen bekend en zijn de prijzen vaak het laagst. Let wel altijd even op voor de extra kosten, bijvoorbeeld voor ruimbagage.

Verzekering

Een kostenpost, maar eentje die je in potentie veel geld en ellende kan besparen, is de reisverzekering. Als je bagage kwijtraakt of medische hulp nodig hebt over de grens, pakt de verzekering de kosten daarvoor op. Let wel goed op wat voor verzekering je afsluit en focus daarbij niet alleen op de prijs. Ook de dekking (alleen Europa of in de hele wereld, hoogte van het eigen risico, maximale vergoedingen) kunnen veel verschillen.