ABN AMRO zakt op lager Damrak

Amsterdam - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. Beleggers verwerkten uitspraken van president Donald Trump, die geen nieuwe details gaf over de aanstaande handelsdeal met China. Trump dreigde daarnaast met hogere tarieven als Peking niet akkoord gaat. Op het Damrak werd ABN AMRO lager gezet na publicatie van de kwartaalcijfers.