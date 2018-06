Online aankoop makkelijk retour

„Niemand heeft zin om met een pakketje naar een retourpunt te gaan om het terug te sturen”, vertelt Quinten. „Online winkelen doe je juist vanwege het gemak.” Hun service haalt producten die retour moeten, daarom gratis bij de klanten thuis op.

Tevreden klanten

Quinten: „Een goed retourproces leidt tot meer tevreden klanten en uiteindelijk tot meer verkoop.” Partijen als Asos, Decathlon, Omoda en Van Haren maken al gebruik van het concept dat afgelopen zomer werd gelanceerd.

In het voorjaar van 2017 wonnen de broers met hun idee een pitch-wedstrijd van Sandd en sindsdien werken zij samen met het bezorgbedrijf. „Zij stellen middelen, advies en hun distributienetwerk beschikbaar”, vertelt Olivier. „Hun filosofie sluit aan bij de onze. Duurzaamheid is voor ons bijvoorbeeld erg belangrijk en in de grote binnensteden worden de retourpakketten met de fiets opgehaald.”

Ondernemersnest

Dat de broers Muller al op jonge leeftijd hun eigen onderneming zijn begonnen, komt voor hun omgeving niet als een verrassing. Ze komen uit een ondernemersnest en waren als tieners al bezig met hun eigen handeltjes. „Ik ben begonnen met het verkopen van iPhone-hoesjes aan de vriendinnen van mijn moeder”, lacht Quinten.

Voor advies kloppen de twee met regelmaat bij hun vader aan. Olivier: „Het is fijn om onze ideeën tegen iemand met veel ervaring aan te houden. Dat werkt vaak verhelderend.”