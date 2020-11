Philips klaagt over inbreuk patenten door Boston Scientific

Het gaat om het Polaris-geleidingssysteem en gerelateerde medische apparaten van Boston Scientific, die worden gebruikt om een ​​vernauwing in een bloedvat te beoordelen. Philips en IP Group zinnen op een vergoeding in contanten, inclusief gederfde winst. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet duidelijk. Het Nederlandse zorgtechnologieconcern bezit vijf van de betreffende zes patenten en is een exclusieve licentiehouder van het zesde patent, dat in handen is van IP Group.