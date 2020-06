Verlies voor de AEX loopt stevig op

De AEX stond om elf uur 1,1% lager op 560,1 punten. De AMX daalde 2,9% naar 770,3 punten.

Veel andere Europese beurzen gingen nog harder onderuit. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 1,7%, 2,1% en 1,9%.

„We komen even op adem”, zei Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro, over beleggers die momenteel wat winst nemen nadat de AEX vorige week met liefst 7,5% opliep. De beurskoersen schoten afgelopen vrijdag omhoog nadat het aantal banen in de VS vorige maand onverwacht was gegroeid. „Het herstel in de VS komt eerder dan verwacht. Dat is positief, maar er is geen sprake van een V-vormig herstel”, benadrukte Wessels.

De indexfutures wezen op een 0,8% tot 1,3% lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Technologiebeurs Nasdaq bereikte maandag dankzij de vooruitgang van 1,1% een record en de S&P 500 staat na de winst van 1,2% weer in de plus voor dit jaar.

Steeds meer beleggingsexperts noemen de beurzen erg duur, nu de koers-winstverhoudingen tot het hoogste niveau van dit decennium zijn opgelopen. De befaamde beleggingsstrateeg Jeremy Grantham van de Amerikaanse vermogensbeheerder GMO waarschuwde enkele dagen geleden zelfs voor een stevige beurscorrectie. Hij wijst erop dat hoewel beleidsmakers ongekend stevig hebben gereageerd op de coronacrisis en de economieën steeds verder open gaan, de recessie nog altijd zeer diep zal zijn. De Nederlandsche Bank kwam maandag ook met sombere voorspellingen. Zij denkt dat de economische schade voor Nederland pas in 2023 zal zijn weggewerkt.

Centrale banken hebben hun kruit inmiddels ook grotendeels verschoten. Experts verwachten dat de Amerikaanse Fed woensdagavond geen nieuwe stimuleringsmaatregelen zal aankondigen. Wel kijken ze met belangstelling uit naar de visie van Fed-voorzitter Jerome Powell op de Amerikaanse economie. „Powell zal waarschijnlijk zeggen dat hij een expansief beleid blijft voeren om de economie te ondersteunen”, verwacht ABN Amro-strateeg Wessels.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stonden in de afgelopen weken opgeleefde financiële instellingen onderin. ING, ABN Amro, Aegon, ASR en NN Group verloren respectievelijk 6%, 5,3%, 3,6%, 3,8% en 3,6%.

ArcelorMittal kreeg een tik van 5% te verduren. Topmannen van de Europese staalbedrijven vinden dat de Europese Commissie de hoeveelheid staal die van buiten Europa mag worden ingevoerd verder terug moet brengen. Volgens hen houdt het EU-bestuur te weinig rekening met de afgenomen vraag als gevolg van het coronavirus.

Betalingsverwerker Adyen hield het verlies tot 0,5% beperkt, dankzij een koersdoelverhoging tot €1165 door de Amerikaanse bank Citigroup.

Biotechnologiebedrijf Galapagos ging met een winst van 2,6% aan kop.

Medisch technologiebedrijf Philips won 1,7%, gesteund door een koersdoelverhoging tot €41 door Credit Suisse.

DSM klom 0,2%. Volgens kredietbeoordelaar Fitch heeft het speciaalchemiebedrijf relatief weinig last van de coronacrisis.

Bij de middelgrote fondsen stonden bodemonderzoeker Air France KLM en Fugro met minnen van 10,9% en 7,6% onderaan, na maandag nog hard te zijn gestegen.

Basic-Fit zakte met 2,4% tot €24,75. De sportscholenuitbater heeft tegen €25 per aandeel voor €133,3 miljoen geld opgehaald bij hoofdzakelijk institutionele beleggers.