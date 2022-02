Premium Het beste van De Telegraaf

Beurzen wachten met spanning op sancties in conflict Oekraïne

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Ⓒ Bloomberg

Amsterdam - Op de internationale beurzen dreunde de toespraak van de Russische president Poetin van maandagavond hard na. Aandelen zakten weg, terwijl de prijzen van olie, nikkel en aluminium stegen, uit angst voor verstoringen door een Russische invasie in Oekraïne. Beleggers zochten ondertussen een veilig heenkomen in goud of in staatsobligaties van de Verenigde Staten en Duitsland.