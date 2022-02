Olie en goud stijgen door spanningen Oekraïne, bitcoin daalt

De Russische president Vladimir Poetin heeft twee separatistische regio’s in Oost-Oekraïne officieel erkend en kondigde aan er een „vredesmissie” heen te sturen. Die beslissing zorgde voor beroering op de markten voor grondstoffen en financiële producten.

De vrees dat bij een verdere escalatie van het conflict de Russische olieleveringen geraakt kunnen worden stuwde de prijs voor een vat Amerikaanse olie met 3,7 procent tot 94,40 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, klom met dik 2 procent naar 97,39 dollar per vat.

Kenners verwachten dat de olieprijzen kunnen doorstijgen tot boven de 100 dollar per vat aangezien Rusland tot de grootste olieleveranciers ter wereld behoort. Als het Westen harde sancties oplegt aan Moskou zouden de olieleveringen verstoord kunnen raken. Ook is Rusland een zeer belangrijke gasleverancier.

De goudprijs bereikte het hoogste niveau in bijna negen maanden. Het edelmetaal werd 0,6 procent duurder op 1911,50 dollar per troy ounce, of 31,1 gram. Ook andere edelmetalen als zilver en platinum werden duurder. Bitcoin, de grootste cryptomunt ter wereld, zakte bijna 4 procent in waarde tot onder de 37.000 dollar. Ethereum verloor bijna 5 procent tot zo’n 2500 dollar.

Kenners verwachten dat bitcoin onder de 30.000 dollar zou kunnen dalen, aangezien beleggers steeds meer de voorkeur geven aan goud, waardoor het edelmetaal mogelijk naar een recordhoogte wordt geduwd.

Naast olie en gas is Rusland ook een belangrijke producent van aluminium en tarwe. Ook in de Oekraïne wordt veel tarwe verbouwd. De prijs van aluminium steeg in Londen naar het hoogste niveau in meer dan dertien jaar. De prijzen van tarwe sprongen in Chicago naar het hoogste niveau in een maand tijd toen de handel werd hervat na een Amerikaanse feestdag op maandag. Rusland en Oekraïne zijn goed voor een kwart van de wereldhandel in graan en een vijfde van de maïsverkoop.

Ook de prijs van palmolie schoot omhoog naar een nieuw record in Maleisië door de zorgen dat de wereldwijde markt voor plantaardige oliën verder zal verkrappen. Rusland en Oekraïne zijn goed voor 80 procent van de wereldwijde export van zonnebloemolie.