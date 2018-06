Duizenden mkb’ers dupe btw-verhoging

MKB-Nederland wil dat de maatregel van tafel gaat en dat ondernemers worden gecompenseerd. Uit een quickscan van de ondernemersorganisatie, in samenwerking met betrokken branches, blijkt dat de gevolgen van de maatregel groot zijn: €30 miljoen omzetverlies in de kappersbranche, bijna €6 miljoen bij de podiumkunsten, €40 miljoen bij uitgeverijen en €24 miljoen bij de bloemisten. In de grensregio’s zijn de negatieve effecten nog sterker.

,,Het liefst gaat deze maatregel volledig van tafel”, zegt directeur Leendert-Jan Visser.,,Omzetverlies, banenverlies, zelfs het voortbestaan van bedrijven komt in gevaar, zo blijkt uit de diverse onderzoeken die brancheorganisaties hebben laten verrichten. De resultaten zijn exemplarisch voor alle sectoren die door de btw-verhoging worden getroffen. Voor bedrijven in de grensregio’s loopt de omzetdaling zelfs op tot 5 á 6%.”

MKB-Nederland eist van staatssecretaris Menno Snel dat de BTW-verhoging van tafel gaat. Als dat niet lukt, moet het midden- en kleinbedrijf tenminste worden ondersteund met een pakket maatregelen om de pijn te verzachten. De ondernemersorganisatie bepleit onder meer dat de lastenverlichting in de inkomstenbelasting naar voren wordt gehaald.

Brancheorganisaties zoals de ANKO (kappers), de VBW (bloemisten), de Federatie Cultuur (podiumkunsten en musea), de Mediafederatie (uitgeverijen) en NL Actief (fitnesscentra) hebben zelf onderzoek laten doen naar de gevolgen voor hun leden. Zo vreest de kappersbranche dat een aantal kappers anders zal gaan werken (thuis of ambulant), dat er een verschuiving ontstaat naar het zwarte circuit en het aantal stage- en leerwerkplaatsen daardoor zal dalen.