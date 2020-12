Autoshowroom wil op afspraak open

Dat verzoek heeft branchevereniging Bovag bij het ministerie van Economische Zaken neergelegd. Nu mogen garagebedrijven alleen openblijven voor reparaties en onderhoud. „Verkochte auto’s moeten aan huis worden afgeleverd, maar de tenaamstelling kan veel beter op de zaak”, zegt een Bovag-woordvoerder. „Veel bedrijven hebben ook geen personeel om een proefrit of aflevering aan huis te regelen.”

Hoewel er dit jaar minder nieuwe auto’s worden verkocht, zijn garagebedrijven deze maand erg druk met de aflevering van elektrische leaseauto’s aan zakelijke rijders die nog van de lage 8%-bijtelling willen profiteren. Daarnaast gaat de verkoop van tweedehands auto’s naar een recordjaar, omdat mensen een alternatief zoeken voor het openbaar vervoer. Tot het einde van het derde kwartaal reden er volgens dataverzamelaar VWE Automotive 2,3% meer occasions uit de showroom dan in de eerste negen maanden van 2019, ook al een recordjaar.

’Verschuiving naar grote occasions’

„Wij zouden een showroombezoek prima via afspraak kunnen regelen”, zegt directeur Eric Berkhof van Van Mossel Groep, het grootste autobedrijf van Nederland, die verwacht dat de drukte nog wel even aanhoud. „We verkochten eerst veelal kleinere occasions als vervanging van openbaar vervoer. Het lijkt erop dat meer mensen nu denken dat dit het nieuwe normaal is, want we verkopen nu vooral gezinsauto’s met trekhaak. Waarschijnlijk ook met de auto op vakantie te kunnen.”

Ernst Zijlstra, oprichter/directeur en automakelaar bij Mijn Autocoach, ziet ook de trend langzaam verplaatsen van kleinere auto’s aan het begin van de coronauitbraak naar grotere gezinsauto’s nu. „En we merken aan de toename van aanvragen ook dat meer mensen interesse hebben aan het kopen van een auto op afstand nu de showroom gesloten is.”