Jumbo bestrijdt plasticberg met laser-etiket

Met een laser wordt een etiket op de groenten gebrand zonder dat de smaak, geur of houdbaarheid wordt beïnvloed.

De nieuwe etiketten worden in eerste instantie op drie groenten gebruikt: gember, courgette en flespompoen. Jumbo bekijkt of ook andere groenten met de laser kunnen worden bewerkt.

Overbodige verpakkingsmaterialen in supermarkten liggen al enige tijd onder vuur. Zo worden in verschillende landen zogeheten 'plastic attacks' gehouden bij supermarkten waarbij klanten na het doen van hun boodschappen alle overbodige verpakkingen achterlaten. Biologische groentes hebben soms alleen plastic verpakking om ze te onderscheiden van niet-biologische varianten.

Marktleider Albert Heijn heeft eerder al twee keer geëxperimenteerd met de laser, zo laat een woordvoerster weten. ,,Ook vorig jaar nog, maar toen liep de verkoop terug. Het werkte ook alleen op producten met een harde schil, dus wij doen het nu anders, bijvoorbeeld met een elastiekje met een scancode om de biologische prei. Verder werken we al sinds 2016 aan het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen."

Critici vinden dat er te veel plastic in het milieu belandt en wijzen onder meer op de plasticsoep in de oceanen. Ook kunnen plastics uiteindelijk via dieren in de voedselketen terechtkomen.