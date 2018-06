'Principeakkoord over opheffen sancties ZTE'

ZTE gebruikt onder meer chips van de Amerikaanse chipmaker Qualcomm en het besturingssysteem Android van Google. Door de sancties mochten Amerikaanse bedrijven echter niet meer leveren aan de op één na grootste smartphonemaker van China. Alternatieven voor de chips en met name Android zijn schaars. ZTE heeft zijn activiteiten gestaakt sinds de beperking in april werd opgelegd.

De sancties waren ingesteld nadat bekend werd dat ZTE heimelijk producten aan Iran leverde tijdens het embargo tegen dat land. Als alternatieve maatregel zou ZTE nu een boete van 1 miljard dollar moeten betalen. Ook zou 400 miljoen dollar apart worden gezet voor eventuele toekomstige sancties.

China en de Verenigde Staten zijn in een veel breder handelsconflict verwikkeld. In de onderhandelingen tussen beide landen wordt ook gesproken over ZTE. De Amerikaanse president Donald Trump heeft nu een Chinees voorstel in beraad over het ophogen van de investeringen door China in de VS. Trump zei eerder al via Twitter dat zou worden gekeken naar een oplossing voor ZTE.