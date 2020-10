Heel Europa spaart zich drie slagen in de rondte

Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat over het tweede kwartaal van 2020. Europeanen zetten bijna een kwart (24,6%) van hun netto inkomen opzij. In het eerste kwartaal was dat bijna 17%. Dat is ook al veel meer dan ooit: normaliter sparen we zo’n 12 tot 13%, in de kredietcrisis schoot dat omhoog tot 14%.

Lockdown

Dat we zoveel spaarden is ook niet zo gek: de coronapandemie was in volle gang en veel Europese landen kenden een lockdown. Geld kón vaak niet worden uitgegeven, ook was er veel onzekerheid over de economie. Al dat spaargeld levert trouwens vrijwel niets op: de rente was zelden lager dan nu.

Al het geld ging naar de spaarrekening, en werd niet geïnvesteerd in bijvoorbeeld de aankoop van een nieuw huis. Gemiddeld genomen werd slechts 7,9% van het netto huishoudinkomen geïnvesteerd. Dat cijfer is het laagste dat Eurostat sinds haar begin in 1999 ooit heeft gemeten.