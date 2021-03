Jubilerend Starbucks maakte koffiedrinken hip

Ⓒ Bloomberg

Sinds Starbucks in 1971 de deuren van een koffietentje in Seattle opende, is koffiedrinken wereldwijd cult geworden. Ook in Nederland stuwde Starbucks sinds zijn komst het drinken van het zwarte goud omhoog, zowel bij de eigen filialen als de talloze concurrenten en inmiddels zelfs in gewone winkels. „Super goed gedaan”, zeggen experts over de vijftig jaar oude koffieketen.