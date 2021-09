Premium Het beste van De Telegraaf

Bouwer VolkerWessels had ’slapeloze nachten’ om F1-circuit op tijd af te krijgen

Asfalteren van de kombocht Ⓒ VolkerWessels

De bouw van het Formule 1-circuit in Zandvoort betekende een pittige uitdaging voor bouwconcern VolkerWessels. Dat is inmiddels door de coronacrisis al anderhalf jaar geleden, maar toch beleefde de bouwer spannende dagen of de eerste Dutch Grand Prix sinds 1985 dit weekend door kan gaan. De aannemer heeft zich voor drie jaar aan het evenement verbonden.