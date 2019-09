Ⓒ ANP XTRA

Niets is zo verwarrend – en moeilijk - als routinematige handelingen uitvoeren op tegenovergestelde wijze. Probeer maar eens je haar te kammen met je andere hand. Of stap in een auto met het stuur rechts – en probeer dan de richtingaanwijzer te bedienen. Zodra we in „spiegelland” zijn, moeten we over het meest eenvoudige hard nadenken.