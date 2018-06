TomTom gaat What3Words ondersteunen

What3words heeft de hele wereld onderverdeeld in vlakken van 3 bij 3 meter met ieder een afzonderlijk adres bestaande uit drie woorden. Dat zou makkelijker te onthouden zijn dan adressen en coördinaten. Ook zijn locaties die geen adres hebben makkelijker te vinden. De dienst is in dertien talen beschikbaar, maar nog niet in het Nederlands.

