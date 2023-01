Premium Het beste van De Telegraaf

Weekblik: ’Vervolg sterk begin beursjaar in handen grootbanken VS’

Na de prachtige eerste handelsweek in het nieuwe jaar maken zich beleggers op het Damrak zich op voor de start van het Amerikaanse cijferseizoen met de prestaties van de grootbanken. Verder ligt de focus op de ontwikkeling van de inflatie in de VS.