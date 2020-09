Nike blikvanger bij opening Wall Street

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - Het aandeel Nike is woensdag op Wall Street uit de startblokken geschoten. De sportartikelenmaker profiteerde van beter dan verwachte kwartaalcijfers en werd daarvoor door beleggers beloond. Verder gaat de aandacht uit naar cijfers over de economische activiteit in de Verenigde Staten die later naar buiten worden gebracht.