Dekkingsgraad pensioen door corona onder de 90%

Ouderen zetten zich op meerder manieren schrap tegen het coronavirus. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Amsterdam - Ook de pensioenfondsen vallen ten prooi aan het coronavirus. Sinds begin van deze week is de gemiddelde dekkingsgraad, die aangeeft hoe goed het met de financiële weerbaarheid van een pensioenfonds is, gedaald tot naar schatting 90% of nog minder.