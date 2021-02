Oplopende rente haalt Wall Street onderuit

Om tien over acht Nederlandse tijd staan de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 1,1% respectievelijk 2,4% lager. De verklaringen van Fed-baas Jerome Powell voor het Amerikaanse congres zorgden in de afgelopen twee dagen weer voor wat rust op het aandelenfront, maar obligatiebeleggers lijken niet te geloven dat de inflatie ondanks de enorme geldinjecties vrij bescheiden zal blijven. Dit wordt zichtbaar in de aanhoudende stijging van de obligatierentes. Die bedraagt nu 1,49% voor 10-jarig staatspapier, 10 basispunten meer dan woensdag.

Vooral hooggewaardeerde technologieaandelen hebben hier last van. Een treffend voorbeeld is de bouwer van elektrische auto’s Tesla, die in korte tijd 20% verloor, woensdag met ruim 6% steeg en nu weer 5% verliest.

Moderna schiet 4,5% omhoog. De ontwikkelaar van een zeer effectief coronavaccin kwam met goede kwartaalcijfers naar buiten en toont zich positief voor dit jaar.

GameStop pakt er 50% bij, na woensdag al verdubbeld te zijn. Beleggers reageren positief op de wisseling van de financieel directeur.

Ook Twitter onderscheidt zich met een winst van 6,5% positief, na een opwaartse bijstelling van de winstprognose. Het besluit van het socialemediabedrijf van anderhalve maand geleden om de voormalige president Donald Trump te weren, heeft goed uitgepakt.

Papa John's en Domino's slaagden er afgelopen kwartaal niet in hun groei uit de coronaperiode voort te zetten. De pizzaketens verliezen 14,4% respectievelijk 7,5%.