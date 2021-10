Arbodiensten: baas moet ’snotneusprotocol’ instellen

Daarvoor pleiten arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.

De maatregel moet een forse stijging van het aantal griepgevallen en coronabesmettingen en dus ziekteverzuim voorkomen deze herfst en winter. Het ziekteverzuim is in september gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Dat is een jaarlijks terugkerende seizoenstrend, wanneer de vakanties voorbij zijn en het griepseizoen begint.

Geen griepgolf

Volgens bedrijfsarts Truus van Amerongen van ArboNed was vorig jaar hierop een uitzondering. „Door alle coronamaatregelen zoals afstand houden en thuiswerken, bleef de griepgolf uit. De verwachtingen voor dit jaar zijn heel anders”, zegt ze in een toelichting. De arbodiensten raden aan de basismaatregelen na te leven om verzuim te voorkomen. „Dus was je handen, houd afstand, blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen”, aldus Van Amerongen.

Van elke honderd ziekmeldingen blijven volgens de arbodiensten in vijftien gevallen de werknemers langer dan zes weken thuis. Dat waren er vorig jaar nog tien op de honderd. De impact hiervan is enorm voor werkgevers en werknemers, aldus Van Amerongen. Van het totale aantal verzuimdagen komt 30% door psychische klachten. „Die werknemers ben je gemiddeld 237 dagen kwijt en met een burn-out zelfs 293”, zegt Van Amerongen.

Stress

ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van de HumanTotalCare-groep en gezamenlijk werkzaam voor zo’n miljoen werkenden, raden werkgevers aan om alert te zijn op signalen van stress bij werknemers. „Kijk daarbij ook naar de ideale mix van werken vanuit huis en op kantoor. Dat is voor iedereen anders en afhankelijk van persoonlijke drijfveren”, aldus Van Amerongen. „Laat daarom ruimte voor eigen regie.”