Facebook zet in op keuze gebruikers om gepersonaliseerde reclame te krijgen

De Ierse privacytoezichthouder Data Privacy Commissioner (DPC), de leidende autoriteit op dit vlak, legde Meta in januari nog een boete op van 390 miljoen euro voor de manier waarop gebruikersgegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties.

Volgens het bedrijf zelf hadden Facebook- en Instagram-gebruikers feitelijk al toestemming gegeven voor dit soort reclame, want het stond in de algemene voorwaarden toen ze zich aanmeldden bij de platforms. Maar dat is in de ogen van de toezichthouder niet voldoende. Daarom kreeg de onderneming de opdracht om met aanpassingen te komen.

Informatie

Meta zegt nu ergens komende maanden met nadere informatie te komen over hoe het proces van toestemming geven straks precies in zijn werk gaat. Dat moet eerst ook nog worden besproken met de autoriteiten. Om adverteerders gerust te stellen laat de onderneming wel alvast weten dat de wijziging geen grote zakelijke gevolgen zou moeten hebben voor de dienstverlening in Europa.

„Als deze wijziging eenmaal is doorgevoerd, kunnen adverteerders nog steeds gepersonaliseerde advertentiecampagnes uitvoeren om potentiële klanten te bereiken en hun bedrijf te laten groeien. We hebben met deze verandering rekening gehouden in onze zakelijke vooruitzichten”, aldus Meta.