Fel verzet tegen strengere EU-regels om gebruik pesticiden aan banden te leggen

Het voorstel maakt onderdeel uit van de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans, maar of het plan voor de Europese verkiezingen de eindstreep haalt is nog maar zeer de vraag. De lidstaten, zo bleek dinsdag tijdens een vergadering van landbouwministers, blijven zich verzetten.

Ook met een nieuw onderzoek naar de impact van de maatregelen weet Brussel de medewetgevers niet te overtuigen. Landen blijven vrezen voor een magere oogst zonder gewasbescherming en grote economische schade.

Wijnbouw

Dat Brussel de wijnbouw en tomatenteelt in de categorie ‘niet essentieel’ plaatst, valt al helemaal slecht in bepaalde landen. “Die liggen aan de basis van het mediterrane dieet”, sneert Italië tijdens de vergadering. De Franse minister Marc Fesneau: „We vrezen voor 30% minder opbrengst in de wijnbouw. Dat kan niet zomaar. Het heeft een enorme economisch belang en dat zeg ik niet uit chauvinisme.”

Verschillende EU-lidstaten eisen nog meer duidelijkheid over de impact, een aantal landen wil de groene ambities temperen. In Nederland maken akkerbouwers, de glastuinbouw en sierteeltsector zich grote zorgen over de Brusselse plannen.

Demissionair minister Piet Adema (Landbouw) liet vorige maand juist weten haast te willen maken met de nieuwe EU-regels. Adema was dinsdag wederom afwezig in Brussel.