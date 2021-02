Baas geeft dagje vrij om sneeuwpop te maken

Dat vertelt hij aan de lokale krant Tubantia.

Een deel van het personeel zou moeilijk kunnen werken met de sneeuw, voor anderen viel het wel mee. Een makkelijke en leuke oplossing om gedoe te voorkomen is dan maar om iedereen een dagje vrij te geven, vond de ondernemer. Hij vroeg zijn werknemers wel om een sneeuwpop te maken en daar een foto van te sturen, wat iedereen ook deed.

Geen ruzie

Een mooi positief voorbeeld van hoe werknemers en werkgevers goed met elkaar om kunnen gaan, vindt Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS. „Als er een flink pak sneeuw valt waardoor werknemers misschien wat moeilijker op het werk kunnen komen kun je twee dingen doen: ruzie maken over wiens verantwoordelijkheid het is om op het werk te komen en of werknemer toch recht heeft op loon als hij niet kan komen of .... dit.”

Arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek denkt overigens dat een werknemer wel recht heeft op loon als hij of zij door sneeuw of gladheid niet naar het werk kan komen, schrijft hij in een blog op LinkedIn. „Er is bij mijn weten geen concrete rechtspraak over, maar ik durf de stelling wel aan dat als de weg inderdaad volstrekt onbegaanbaar is vanwege de sneeuw, openbaar vervoer geen oplossing is, de werknemer er tijdig contact over heeft opgenomen met zijn werkgever, de werknemer bereid is om indien mogelijk thuis te werken, kortom oplossingen zijn besproken maar die er in redelijkheid niet zijn, er die dag recht is op loon.”

Als de situatie langer dan een dag duurt, kunnen werkgever en werknemer afspraken maken over het opnemen van snipperdagen of het inhalen van het werk op een andere dag, suggereert de advocaat.